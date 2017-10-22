Реал Мадрид
    -
    21:45
    22.10.17
    Сантьяго Бернабеу
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 9
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      Реал Мадрид - Эйбар
      Чемпионат Испании - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Реал» без Бэйла, Карвахаля и Ковачича принимает «Эйбар». Все просто и 3 очка у «Мадрида» или гости удивят?

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