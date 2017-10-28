Севилья
    -
    23:30
    28.10.17
    Рамон Санчес Писхуан
    Леганес
      Чемпионат Испании • Тур 10
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      Севилья - Леганес
      Чемпионат Испании - 28 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Бериссо или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Севилья – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Севилья и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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