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Депортиво Ла-Корунья - Жирона

Чемпионат Испании - 23 октября 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Депортиво Ла-Корунья – Жирона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 23 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пепе Мель или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Ла-Корунья – Жирона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Депортиво Ла-Корунья и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

