Малага
    -
    22:45
    29.10.17
    Ла-Росаледа
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Малага - Сельта
      Чемпионат Испании - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Малага – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Мигель Мичел или Хуан Карлос Унсуэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Малага – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Малага и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0