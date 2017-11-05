Реал Сосьедад
    -
    20:30
    05.11.17
    Аноэта
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 11
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      Онлайн
      Реал Сосьедад - Эйбар
      Чемпионат Испании - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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