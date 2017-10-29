Жирона
    -
    18:15
    29.10.17
    Монтиливи
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 10
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      Жирона - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Жирона – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пабло Мачин или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Жирона – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Жирона и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Очередной простейший соперник для Зизу и «Реала». Ставим «тотал больше» и ждем выноса?

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