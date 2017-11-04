Валенсия
    -
    15:00
    04.11.17
    Месталья
    Леганес
      Чемпионат Испании • Тур 11
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Валенсия - Леганес
      Чемпионат Испании - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марселино Гарсия Тораль или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Валенсия и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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