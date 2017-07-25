Сумм мерки. Почему 180 миллионов евро лучше отдать за фалафель, чем за Килиана Мбаппе

«Монако» затроллил «Реал» на 180 миллионов евро. Именно так правильно читать новость, которой 25 июля взорвала испанская Marca. Не «согласился продать», не «одобрил переход», а именно затроллил. Троллинг – единственное адекватное объяснение тому, что произошло.

На первый взгляд, ничего важного. Слухи о переходе Мбаппе в «Реал» ходили все лето. Было много баек про новую зарплату, которой светил французский клуб, чтобы удержать 18-летнего пацана. Вот он в 18 будет получать 700 тысяч евро в месяц, а вы в свои 18 получали повестку в военкомат. Вообще в последнее время светились большие для наших мещанских умов цифры. 85 миллионов евро за Лукаку, почти 60 – за Менди. Для нас все это гипермного, так же много, как 200 с лишним за еще не состоявшийся трансфер Неймара. С этой точки зрения Мбаппе – всего лишь еще один. Но нет. Трансфер Мбаппе – это не просто про много.

Все, что до сегодняшнего дня взрывало мозг нулями в новостных лентах трансферного рынка, относительно объяснимо. Клубы переплачивали, это не новость. Не новость и то, что ценник, который покупатель платит продавцу, уже давно перестал иметь что-то общее с трансферной стоимостью футболиста. И уж тем более эта сумма – не показатель реальных скиллов, крутости или чего-то еще, что имеет отношение к предмету сделки с двумя ногами. Понятно, что трансферы стали инвестициями. Но до сегодняшнего дня хотя бы было представление о том, во что инвестируют и зачем.

Сколько угодно можно было орать про ценник Бэйла, когда тот переходил в «Реал». Можно было уйти в запой после трансфера Погба в «Манчестер Юнайтед». Долбиться башкой об стенку, когда «Ювентус» объявил сумму по Гонсало Игуаину. Даже возмущаться Лукаку или Кайлом Уокером. Однако у всех этих трансферных позолоченных ребят есть нечто общее.

Они все отыграли несколько сезонов на топ-уровне. Гарет Бэйл беспрерывно жег в «Тоттенхэме», еще когда в воротах «Сити» стоял Шэй Гивен. Поль Погба вырос в лидера сборной Франции и одного из баронов «Ювентуса», на этом уровне он отыграл три сезона. Гонсало Игуаин за три сезона в «Наполи» забил 91 гол, Лукаку в «Эвертоне» – 71, Кайл Уокер за этот же срок трансформировался в основного правого защитника сборной Англии и лучшего фулбека АПЛ.

«Реал» согласился отдать 180 миллионов евро за человека, который забил 27 голов за два сезона в «Монако», а также безрезультатно провел два матча за сборную Франции. Нет, безусловно, за талант, за потенциал, за дриблинг. «Реал» согласился отдать за парня, симпатично сыгравшего пару матчей в плей-офф Лиги чемпионов на 100 миллионов больше, чем «МЮ» отдал за прожженного Премьер-лигой Лукаку. Возможно, в «Реале» еще смотрели хайлайты или нарезку из YouTube. С таким же успехом в «Мадрид» мог перейти Федор Смолов – он в прошедшем сезоне забил всего на один меньше, чем Мбаппе, но и сыграл на 13 матчей меньше.

Что-то похожее прозошло, когда «МЮ» подписал Антони Марсьяля за 80 миллионов евро. Оттуда же, из «Монако». Даже не с 27 голами за два сезона – с 15 за три. Но Марсьяль и стоил почти на 100 миллионов евро меньше. На целого Игуаина меньше.

Когда три дня назад «Монако» объявил ценник за Мбаппе, это казалось финишем. Так отмахиваются от предложений, когда играют в FIFA 17 и не хотят отдавать кого-то из лидеров. Вот столько они точно не заплатят. А если заплатят, мы закончим с футболом, купим на эти деньги отель, казино, яхту, и главной нашей заботой до конца дней будет качество крема для загара. Это такая форма финансового троллинга. Синоним официозного штампа «этот футболист не продается». Но «Реал» повелся.

Флорентино Перес оказал услугу, если задуматься. «МЮ», «Сити», «Баварии», «ПСЖ», «Барселоне». Ведь им всем теперь на трансферном рынке надо очень постараться, чтобы выглядеть глупо. Чтобы какой-либо трансфер назвали переоцененным. Они все теперь могут за 180 миллионов евро хоть фалафель покупать в еврейском ресторане, и никто не заметит. Потому что Мбаппе.

Другие тексты Ивана Кузнецова:

Несносный дед. Почему Криштиану Роналду разрушил мир, оставшись в «Реале»

Бес лимитища. Почему новое ограничение на легионеров будет хуже предыдущего

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме