Cadena SER: «Атлетико» договорился о новом контракте с Диего Симеоне

Стороны достигли принципиальной договоренности, и Симеоне продолжить работать в «Атлетико». На данный момент остается вопрос о сроках нового соглашения. Ожидается, что новый контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан либо до 2019, либо до 2020 года, утверждает Cadena SER.

Текущее соглашение, изначально рассчитанное до 2020 года, было сокращено на два года и переподписано до конца июня 2018 года с улучшением условий, касающихся зарплаты аргентинца.

В прошлом сезоне «Атлетико» под руководством Симеоне занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

В мае Симеоне заявил о желании остаться в «Атлетико».

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