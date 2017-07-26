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Глава испанского футбола отстранен на год из-за подозрений в коррупции

Глава испанского футбола отстранен на год из-за подозрений в коррупции
Р-Спорт

Вчера в 00:56

Срок дисквалификации Анхеля Марии Вильяра в дальнейшем может увеличиться.

Высший спортивный совет Испании во вторник отстранил на год от деятельности президента Королевской испанской футбольной Федерации.

Президент совета Хосе Рамон Лете заявил, что помимо 67-летнего Вильяра на один год отстранен вице-президент RFEF Хуан Падрон. По его словам, сроки отстранения чиновников могут быть пересмотрены в зависимости от фактов, которые будут обнаружены.

  • На прошлой неделе суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.
  • Вильяр, его сын Горка, вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда.
  • Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро.
  • В мае Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF. На своем посту он пребывает непрерывно на протяжении 29 лет.

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