Глава испанского футбола отстранен на год из-за подозрений в коррупции

Высший спортивный совет Испании во вторник отстранил на год от деятельности президента Королевской испанской футбольной Федерации.

Президент совета Хосе Рамон Лете заявил, что помимо 67-летнего Вильяра на один год отстранен вице-президент RFEF Хуан Падрон. По его словам, сроки отстранения чиновников могут быть пересмотрены в зависимости от фактов, которые будут обнаружены.

На прошлой неделе суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.

Вильяр, его сын Горка, вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда.

Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро.

В мае Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF. На своем посту он пребывает непрерывно на протяжении 29 лет.

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