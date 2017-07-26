Суд оправдал Неймара по делу о фальсификации документов при переходе в «Барселону»

Федеральная прокуратура Бразилии оправдала Неймара, его отца и агента в одном лице, а также бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя по делу о фальсификации документов, подкупах и уклонении от выплаты налогов при переходе игрока из «Сантоса» в каталонский клуб в 2013 году, пишет Mundo Deportivo.

«Мы встретили новость по делу об уклонении от выплаты налогов с большой радостью. Процесс официально закрыт, что доказывает легальность всех наших документов. Обвинения длились четыре года, и за это время нам с нашей семьей, а также сотрудникам наших предприятий пришлось немало помучиться», – рассказ отец Неймара.

Инвестиционный фонд DIS, который владел 40% прав на Неймара, обвинял игрока, его отца и «Барселону» в том, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена. Президент DIS Делсир Сонда утверждал, что отец Неймара в своё время получил взятку от Роселя, чтобы состоялся переход игрока.

С 2014 по 2017 годы Неймар забил 106 мячей в 186 матчах за «Барселону».

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