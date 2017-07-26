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«Севилья» представила Нолито
Полузащитник не закрепился в команде Гвардиолы.
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Нолито не пробился в основу команды Гвардиолы и вернулся на родину. Футболист подписал трехлетний контракт с «Севильей», сообщает официальный сайт клуба.
Подробности контракта не сообщаются. По неофициальной информации, испанцы заплатили за Нолито 9 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Нолито отыграл в 30 матчах за «Сити» во всех турнирах и забил шесть мячей.
- Летом 2016-го «горожане» заплатили за Нолито «Сельте» 15,3 миллионов евро.
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