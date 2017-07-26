Getty Images

«Севилья» представила Нолито

«Севилья» представила Нолито
Eurosport

Вчера в 14:42Обновлено 8 ч. назад

Полузащитник не закрепился в команде Гвардиолы.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Нолито не пробился в основу команды Гвардиолы и вернулся на родину. Футболист подписал трехлетний контракт с «Севильей», сообщает официальный сайт клуба.

Подробности контракта не сообщаются. По неофициальной информации, испанцы заплатили за Нолито 9 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Нолито отыграл в 30 матчах за «Сити» во всех турнирах и забил шесть мячей.
  • Летом 2016-го «горожане» заплатили за Нолито «Сельте» 15,3 миллионов евро.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 11 просмотров30 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 408 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться