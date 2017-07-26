Французские власти отменили контроль за Бензема после снятия с него обвинений в шантаже

Судебные власти Франции сняли с контроля нападающего «Реала» Карима Бензема, который проходил по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции, экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. В ноябре 2015 года Бензема обвинили в попытке шантажа Вальбуэна видеороликом интимного характера. После этого за ним был введен контроль, пишет Sport.es.

На фоне этого скандала форвард был отстранен от игр за сборную, из-за чего пропустил домашний чемпионат Европы, где Франция дошла до финала. Контроль над Бензема заключался в запрете на общение с другом детства Каримом Зенати.

В июле нападающий мадридцев выиграл дело в Верховном суде Франции, после чего дело было направлено в Апелляционный суд. Адвокат Бензема уверен, что его клиента полностью оправдают.

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