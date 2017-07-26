Eurosport
Жестокий отец прокинул сыну в майке «Реала» мяч между ног 4 раза за 23 секунды
Так закаляют будущих чемпионов.
Совсем маленький болельщик «Реала» с детства познает, что такое боль и страдание. Злой отец зарубился с ребенком в футбол и 4 раза за 23 секунды прокинул сыну мяч между ног.
Вероятно, малыш-мадридиста был наказан за аналогичное издевательство над младшим братом.
- «Реал» – действующий победитель Ла Лиги, Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.
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