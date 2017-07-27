Getty Images

beIN Sports: отец Неймара после матча с «МЮ» уехал на одной машине с руководством «Барселоны»

beIN Sports: отец Неймара после матча с «МЮ» уехал на одной машине с руководством «Барселоны»
Eurosport

7 ч. назад

Главная сага летнего трансферного окна продолжается.

Гол Неймара принес каталонцам победу над «МЮ» в рамках Международного Кубка чемпионов, но будущее форварда на «Камп Ноу» по-прежнему под вопросом: на 25-летнего бразильца претендует «ПСЖ».

По информации телеканала beIN Sports, после игры отец Неймара, директор каталонского клуба Рауль Санллехи и спортивный директор Роберто Фернандес покинули стадион на одной машине.

Стороны проведут переговоры о будущем форварда в «Барселоне».

  • С 2014 по 2017 годы Неймар забил 107 мячей в 187 матчах за «Барселону».
  • По информации журналиста Sky Sports Каве Сольхеколя, суммарная стоимость трансфера бразильца в Париж может составить 392,2 миллиона евро.
  • 218,4 миллиона «ПСЖ» заплатит за трансфер, и еще 173,8 млн – в качестве оклада Немара. Бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 9 просмотров25 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 401 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться