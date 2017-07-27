beIN Sports: отец Неймара после матча с «МЮ» уехал на одной машине с руководством «Барселоны»

Гол Неймара принес каталонцам победу над «МЮ» в рамках Международного Кубка чемпионов, но будущее форварда на «Камп Ноу» по-прежнему под вопросом: на 25-летнего бразильца претендует «ПСЖ».

По информации телеканала beIN Sports, после игры отец Неймара, директор каталонского клуба Рауль Санллехи и спортивный директор Роберто Фернандес покинули стадион на одной машине.

Стороны проведут переговоры о будущем форварда в «Барселоне».

С 2014 по 2017 годы Неймар забил 107 мячей в 187 матчах за «Барселону».

По информации журналиста Sky Sports Каве Сольхеколя, суммарная стоимость трансфера бразильца в Париж может составить 392,2 миллиона евро.

218,4 миллиона «ПСЖ» заплатит за трансфер, и еще 173,8 млн – в качестве оклада Немара. Бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

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