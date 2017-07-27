Sky Sport Italia: «Милан» обсудил с Жорже Мендешем планы форварда «Реала» Криштиану Роналду

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор «россонери» Массимо Мирабелли встретились на Сардинии с агентом португальского нападающего «Реала» Жорже Мендешом. На встрече руководители итальянского клуба попросили агента держать их в курсе, если Роналду захочет сменить клуб, информирует Sky Sport Italia.

25 июля Криштиану заверил в интервью Marca, что никуда не уйдет из «Реала».

Ранее Криштиану хотел покинуть «Мадрид» из-за проблем с налогами.

Португалец выступает за мадридский клуб с 2009 года. В «Реале» он трижды выиграл Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании.

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