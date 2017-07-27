Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Мбаппе? Спросите о нем другого человека»

После поражения от «Манчестер Сити» в Международном кубке чемпионов (1:4) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда играла хорошо, несмотря на разгромный счет. Один из журналистов спросил французского специалиста: «Может, с Мбаппе в атаке команда смотрелась бы лучше?»

«Мбаппе? Я – тренер, о трансферных делах вам нужно спрашивать у другого человека, – цитирует Зидана клубная пресс-служба. – Мы работаем и готовимся к сезону. У нас есть команда, а дальше посмотрим».

Несколько дней назад Marca написала, что мадридцы готовы заплатить за француза 180 миллионов евро.

Действующий трансферный рекорд был установлен летом 2016 года, когда соотечественник Килиана Поль Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 106 млн евро.

Мбаппе забил 26 мячей в 44 официальных матчах сезона-2016/17.

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