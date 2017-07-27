L'Equipe: «ПСЖ» согласовал условия контракта с форвардом «Барселоны» Неймаром

Парижане приближаются к покупке Неймара, который сейчас готовится к сезону в составе «Барселоны» на Международном кубке чемпионов. По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро (после вычета налогов).

Теперь парижскому клуб осталось ударить по рукам с каталонцами. В данный момент «ПСЖ» пытается снизить сумму отступных в 222 миллиона евро, прописанную в контракте бразильца.

26 июля состоялась встреча руководства «Барселоны» с отцом Неймара, на которой он потребовал от каталонского клуба новый контракт с условиями, сопоставимыми с предложением «ПСЖ».

По информации журналиста Sky Sports Каве Сольхеколя, суммарная стоимость трансфера бразильца в Париж может составить 392,2 миллиона евро.

218,4 миллиона «ПСЖ» заплатит за трансфер, и еще 173,8 – в качестве оклада Немара. Бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

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