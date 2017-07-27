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Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Если бы я стал президентом ФИФА, то поменял бы систему судейства»
У мужа Шакиры уже есть готовая программа.
«Я не прирожденный менеджер, но мне бы хотелось стать президентом «Барселоны», это моя мечта. Я хочу сделать все возможное для любимого клуба после завершения карьеры.
Что бы я делал, если бы стал президентом ФИФА? Я поменял бы систему судейства. Мы можете заметить, что работа сильно давит на арбитров во время игр.
Для устранения спорных моментов и несправедливости я считаю наиболее целесообразным поменять условия и ввести новые технологии», – сказал Пике, слова которого приводит AS.
- Жерар провел 41 матч в сезоне-2016/17 и забил 3 гола.
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