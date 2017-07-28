Eurosport
Переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» в мире Супер Марио
Гениально и просто.
В сети появилось видео геймплея игры Супер Марио, в котором заменены действующие персонажи. Среди главных лиц Неймар, Лионель Месси, Хосеп Бартомеу, Жерар Пике и Луис Суарес.
- По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.
- Парижане заплатят за бразильца отступные в размере 222 миллиона евро.
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