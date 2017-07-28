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Переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» в мире Супер Марио

Переход Неймара в «ПСЖ» в мире Супер Марио
Eurosport

7 ч. назад

Гениально и просто.

В сети появилось видео геймплея игры Супер Марио, в котором заменены действующие персонажи. Среди главных лиц Неймар, Лионель Месси, Хосеп Бартомеу, Жерар Пике и Луис Суарес.

  • По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.
  • Парижане заплатят за бразильца отступные в размере 222 миллиона евро.

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