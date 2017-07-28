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The Mirror: «Барселона» готова включить Ивана Ракитича в сделку по Филиппе Коутиньо

The Mirror: «Барселона» готова включить Ракитича в сделку по Коутиньо
Eurosport

5 ч. назад

Каталонцы очень хотят заполучить полузащитника «Ливерпуля».

«Ливерпуль» по-прежнему не хочет отпускать Коутиньо меньше, чем за 150 миллионов евро. «Барселона» готова расстаться с Иваном Ракитичем, чтобы снизить цену за бразильца и убедить «красных» продать его, утверждает The Mirror.

  • Ранее британские медиа сообщали, что «Барселона» договорилась с Коутиньо о контракте до лета 2022 года.
  • Договор Ракитича с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.
  • Новости футбольного трансферного рынка.

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