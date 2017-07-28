The Mirror: «Барселона» готова включить Ивана Ракитича в сделку по Филиппе Коутиньо

«Ливерпуль» по-прежнему не хочет отпускать Коутиньо меньше, чем за 150 миллионов евро. «Барселона» готова расстаться с Иваном Ракитичем, чтобы снизить цену за бразильца и убедить «красных» продать его, утверждает The Mirror.

Ранее британские медиа сообщали, что «Барселона» договорилась с Коутиньо о контракте до лета 2022 года.

Договор Ракитича с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

Новости футбольного трансферного рынка.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете