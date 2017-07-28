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Игрок «Реала» Криштиану Роналду: «Сын хочет, чтобы у меня было 7 детей. Думаю, хорошая идея»
У Джорджины Родригес много дел.
Лето 2017 года вышло для Криша очень родительским: он стал отцом еще двоих детей от суррогатной матери, а затем забеременела и его девушка Джорджина Родригес.
Но на этом Рон не собирается останавливаться, да и его первый сын хочет больше братьев и сестер.
«Криштианинью хочет, чтобы у меня было семеро детей, волшебная цифра. Думаю, это хорошая идея», – цитирует КриРо TrackGist.
- Близнецов Криштиану назвал Евой и Матео.
- Первенцу Роналду 7 лет.
- Криш выступает под седьмым номером.
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