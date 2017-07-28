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Разозленный Неймар покинул тренировку «Барсы» после стычки с Нелсоном Семеду
Новичок каталонцев что-то сильно не поделил с бразильцем.
Температура в «Барсе» вокруг Неймара повышается с каждым днем. Бразильский форвард набросился на Семеду во время двухсторонки.
На кадрах видно, как Неймар рвется что-то объяснить Нелсону по-мужски.
- «Сине-гранатовые» приобрели Семеду у «Бенфики» 14 июля.
- Неймара слухи активно отправляют с «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.
- На счету Неймара 20 голов и 27 ассистов в 45 матчах за «Барсу» в сезоне-2016/17.
- Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 100 млн евро.
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