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Разозленный Неймар покинул тренировку «Барсы» после стычки с Нелсоном Семеду

Разозленный Неймар покинул тренировку после стычки с Семеду
Eurosport

4 ч. назад

Новичок каталонцев что-то сильно не поделил с бразильцем.

Температура в «Барсе» вокруг Неймара повышается с каждым днем. Бразильский форвард набросился на Семеду во время двухсторонки.

На кадрах видно, как Неймар рвется что-то объяснить Нелсону по-мужски.

  • «Сине-гранатовые» приобрели Семеду у «Бенфики» 14 июля.
  • Неймара слухи активно отправляют с «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.
  • На счету Неймара 20 голов и 27 ассистов в 45 матчах за «Барсу» в сезоне-2016/17.
  • Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 100 млн евро.

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