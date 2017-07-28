Don Balon: Лионель Месси не хочет видеть Филиппе Коутиньо в «Барселоне»

«Барселона» ведет переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Коутиньо, но на их исход может негативно повлиять мнение Месси, который не хочет видеть полузащитника «красных» в команде.

Как утверждает Don Balon, аргентинец хочет, чтобы «Барселона» в это трансферное окно купила у «Тоттенхэма» Деле Алли.

Ранее британские медиа сообщали, что «Ливерпуль» не намерен отпускать Коутиньо менее, чем за 150 миллионов евро.

По сведениям The Mirror, «Барселона» готова включить в сделку по Филиппе полузащитника Ивана Ракитича.

Новости футбольного трансферного рынка.

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