PA Sport
Don Balon: Лионель Месси не хочет видеть Филиппе Коутиньо в «Барселоне»
У лидера каталонцев есть свой фаворит.
«Барселона» ведет переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Коутиньо, но на их исход может негативно повлиять мнение Месси, который не хочет видеть полузащитника «красных» в команде.
Как утверждает Don Balon, аргентинец хочет, чтобы «Барселона» в это трансферное окно купила у «Тоттенхэма» Деле Алли.
- Ранее британские медиа сообщали, что «Ливерпуль» не намерен отпускать Коутиньо менее, чем за 150 миллионов евро.
- По сведениям The Mirror, «Барселона» готова включить в сделку по Филиппе полузащитника Ивана Ракитича.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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