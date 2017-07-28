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Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт: «Уход из «Реала» – это нелепо и просто смешно»

Агент Бэйла: «Уход из «Реала» – это нелепо и просто смешно»
Eurosport

16 ч. назад

Валлиец остается с Криштиану Роналду.

Представитель валлийца Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал слухи о трансфере футболиста.

«Это нелепо, просто смешно», – заявил Барнетт в интервью BBC Sport.

В прошлом сезоне из-за травмы Бэйл потерял место в старте «Реала». Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан ранее говорил о том, что не может гарантировать наличие в команде Роналду, Бэйла и Бензема в следующем сезоне.

  • Валлиец выиграл 3 Лиги чемпионов в составе «Реала».
  • Marca сообщала о договоренности «Мадрида» с Мбаппе за 180 миллионов евро, но затем представители монегасков опровергли эту информацию.

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