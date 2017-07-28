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Президент Ла Лиги – о возможном трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды – «ПСЖ» нарушает ФФП»

Президент Ла Лиги – о возможном трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды – «ПСЖ» нарушает ФФП»
Eurosport

15 ч. назад

Глава испанского чемпионата внезапно полыхнул на трансферную сагу этого лета.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«Хочу первым поднять эту проблему, – заявил Тебаса El Mundo Deportivo. – Планирую обратиться в УЕФА и к президенту Чеферину, но пока не было времени. То, что я читаю, меня беспокоит, Примера не может не реагировать. Это не вопрос только «Барселоны», это относится ко всему испанскому футболу. Сегодня с этим столкнулась «Барса», завтра столкнется «Реал», «Атлетико» или другой клуб. Если УЕФА проигнорирует нашу просьбу, то обратимся в швейцарский суд, в Брюссель, в суды Франции и Испании. Это нарушает правила финансового фэйр-плей».

  • «ПСЖ» рассчитывает активировать пункт в контракте Неймара и выкупить его у «Барселоны» за отступные.
  • По сообщению RMC Sport, «ПСЖ» продаст Анхеля ди Марию в «Барсу», чтобы вписаться в ФФП.

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