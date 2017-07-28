Мимимишное видео из инстаграма Антуана Гризманна, после которого вы тоже захотите дочь

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выложил видео в инстаграме, где он на тренировке отрабатывал удары с 11 метров. После первого точного выстрела к нему подошла годовалая дочь и принесла другой мяч, чтобы папа пробил еще раз.

«Держи, папа, тренируйся побольше», – написал Гризманн и добавил хэштеги «Моя принцесса».

Французский нападающий забил за «Атлетико» 16 мячей в чемпионате Испании-2016/17.

Гризманн отказался от перехода в «МЮ» из-за трансферного бана «индейцев».

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