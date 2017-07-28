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Мимимишное видео из инстаграма Антуана Гризманна, после которого вы тоже захотите дочь

Мимимишное видео из инстаграма Гризманна, после которого вы тоже захотите дочь
Eurosport

14 ч. назад

Это слишком мило, чтобы быть правдой.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выложил видео в инстаграме, где он на тренировке отрабатывал удары с 11 метров. После первого точного выстрела к нему подошла годовалая дочь и принесла другой мяч, чтобы папа пробил еще раз.

«Держи, папа, тренируйся побольше», – написал Гризманн и добавил хэштеги «Моя принцесса».

  • Французский нападающий забил за «Атлетико» 16 мячей в чемпионате Испании-2016/17.
  • Гризманн отказался от перехода в «МЮ» из-за трансферного бана «индейцев».

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