Getty Images

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу: «Деньги от продажи Неймара позволят усилить команду»

Бартомеу: «Деньги от продажи Неймара позволят усилить команду»
Eurosport

4 ч. назад

Босс каталонцев не исключил, что бразилец покинет клуб.

«Мы хотим, чтобы Неймар остался в «Барселоне», но в его контракте есть сумма отступных. Если вы хотите уйти, вам нужно заплатить. Мы ничего не обсуждали. Когда вернемся в Испанию, мы сядем и поговорим с ним.

С теми деньгами, что поступят от его продажи, мы сможем усилить команду. «ПСЖ»? Они должны заплатить сумму отступных до последнего цента», – цитирует Бартомеу AS.

  • По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.
  • С 2014 по 2017 годы Неймар забил 107 мячей в 187 матчах за «Барселону».

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Берлин примет титанов конного спорта на грандиозном этапе Global Champions Tour
 184 просмотров4 ч
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
4 523 просмотровВчера в 23:40
А еще вам может понравиться