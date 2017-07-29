Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу: «Деньги от продажи Неймара позволят усилить команду»

«Мы хотим, чтобы Неймар остался в «Барселоне», но в его контракте есть сумма отступных. Если вы хотите уйти, вам нужно заплатить. Мы ничего не обсуждали. Когда вернемся в Испанию, мы сядем и поговорим с ним.

С теми деньгами, что поступят от его продажи, мы сможем усилить команду. «ПСЖ»? Они должны заплатить сумму отступных до последнего цента», – цитирует Бартомеу AS.

По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.

С 2014 по 2017 годы Неймар забил 107 мячей в 187 матчах за «Барселону».

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