Eurosport
Директор Лиги 1: «Нам нужен Неймар для повышения привлекательности чемпионата»
Дидье Кийо молится на переход бразильца в «ПСЖ».
«Переход Неймара в «ПСЖ»? Это было бы хорошей новостью для Лиги 1. Неймар – звезда, и он нужен нам для повышения привлекательности чемпионата. Звезды делают шоу. Они вносят большой вклад не только в спорт, а также в маркетинг и экономику.
Это также заставило бы людей за рубежом больше говорить о французском футболе. Так что я скрестил пальцы на удачу», – цитирует Кийо L’Equipe.
- По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».
- Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.
- Все-все трансферные новости.
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