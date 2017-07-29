Директор Лиги 1: «Нам нужен Неймар для повышения привлекательности чемпионата»

«Переход Неймара в «ПСЖ»? Это было бы хорошей новостью для Лиги 1. Неймар – звезда, и он нужен нам для повышения привлекательности чемпионата. Звезды делают шоу. Они вносят большой вклад не только в спорт, а также в маркетинг и экономику.

Это также заставило бы людей за рубежом больше говорить о французском футболе. Так что я скрестил пальцы на удачу», – цитирует Кийо L’Equipe.

По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».

Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.

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