Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Неймар сейчас не знает, что делать»

«Мы с Неймаром очень близки, я хочу, чтобы он остался в «Барселоне». Я знаю об этой ситуации. Сейчас он не знает, что делать.

Все близкие игроки «Барселоны» пытаются помочь ему принять правильное решение», – цитирует Пике ESPN.

По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».

Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.

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