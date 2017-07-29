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Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Неймар сейчас не знает, что делать»
Бразилец пока не принял окончательное решение о переходе в «ПСЖ».
«Мы с Неймаром очень близки, я хочу, чтобы он остался в «Барселоне». Я знаю об этой ситуации. Сейчас он не знает, что делать.
Все близкие игроки «Барселоны» пытаются помочь ему принять правильное решение», – цитирует Пике ESPN.
- По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».
- Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.
- Все-все трансферные новости.
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