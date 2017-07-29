Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста: «Неймару пора заговорить, мы хотим убрать весь этот шум»

Андрес прокомментировал ситуацию с Неймаром на пресс-конференции перед товарищеской встречей с «Реалом» в рамках Международного Кубка чемпионов.

«Мы бы хотели, чтобы все было по-другому. Но единственный путь – Неймару пора заговорить.

Мы хотим, чтобы он остался с нами, но мы также хотим убрать весь этот шум. Наладить мир будет лучшим решением для всех.

Я надеюсь, что он останется в «Барсе» надолго – таково мое желание. Не вижу, как 200 или 300 миллионов могут дать команде больше, чем его присутствие.

Я желаю своему клубу лучшего, а он один из лучших», – приводит слова Иньесты Goal.com.

Матч между каталонцами и «Реалом» пройдет 30 июля в 2:30 (мск).

Сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро.

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