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Отец Неймара должен получить 26 миллионов премии от «Барселоны»
Каталонцы заплатят за продление контракта с бразильским футболистом.
Летом-2016 Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2021 года. По условиям соглашения отец футболиста должен был получить премию в размере 26 миллионов евро, которая до сих пор не выплачена каталонцами.
Неймар-старший ведет переговоры с руководством «сине-гранатовых», рассчитывая получить деньги до конца июля. После этого Неймар перейдет в «ПСЖ», сообщает Sport.es.
- По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».
- Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.
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