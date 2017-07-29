Отец Неймара должен получить 26 миллионов премии от «Барселоны»

Летом-2016 Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2021 года. По условиям соглашения отец футболиста должен был получить премию в размере 26 миллионов евро, которая до сих пор не выплачена каталонцами.

Неймар-старший ведет переговоры с руководством «сине-гранатовых», рассчитывая получить деньги до конца июля. После этого Неймар перейдет в «ПСЖ», сообщает Sport.es.

По информации L’Equipe, Неймар уже согласовал условия контракта с «ПСЖ».

Сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро.

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