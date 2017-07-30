Mundo Deportivo: Неймар станет послом ЧМ-2022 и получит 300 млн евро за переход в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время должен подписать контракт с Qatar Sports Investment, владельцем «ПСЖ», и стать послом чемпионата мира-2022.

При этом бразилец получит 300 миллионов евро, из которых 222 пойдут на выплату им отступных за досрочное расторжение контракта с «Барселоной», после чего он станет игроком «ПСЖ», передает Mundo Deportivo.

Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.

Неймар провел 77 матчей и забил 52 гола за сборную Бразилии, с который выиграл домашний Кубок Конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.

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