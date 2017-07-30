Президент Ла Лиги: «Неймар? Я бы больше беспокоился, если бы ушел Роналду или Месси»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не слишком встревожен возможным отъездом форварда «Барселоны» Неймара.

«Ла Лига и «Барселона» гораздо больше, чем Неймар. Я бы куда больше беспокоился, если бы ушел Криштиану Роналду или Лионель Месси», – цитирует Тебаса Marca.

В то же время Тебас подтвердил намерение обратиться в суд, если трансфер Неймара в «ПСЖ» осуществится:

«Даже если они не выплатят сумму отступных за Неймара, мы подадим жалобу. У «ПСЖ» не может быть заработка выше, чем у «Барселоны» и «Реала».

Никто в это не поверит. Значит, правительство Катара впрыскивает деньги в «ПСЖ» и нарушает финансовый фэйр-плей».

Покупка Неймара должна обойтись «ПСЖ» в 220 млн евро.

Не исключается вариант, при котором Qatar Sports Investment выплатит Неймару 300 млн евро, чтобы тот сам выкупил контракт у «Барселоны».

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