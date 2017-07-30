Фло – мастер. Почему «Реал» не покупает суперзвезд

Этим летом «Мадрид» ведет себя скромнее, чем заика на вступительном экзамене в театральный институт. Пока «Милан», «МЮ» и «Сити» подрывали рынок, «Реал» проводил публичный семинар по финансовой грамотности.

Перес и Зидан провели глобальную чистку состава: недовольную приму пульнули в аренду (10 млн евро за Хамеса), резервного защитника депортировали в другой чемпионат (30 млн за Данило), ноющего форварда сделали испанским рекордсменом (то ли 65, то ли 80 млн за Морату), а тихое избавление от Пепе и Коэнтрау ощутимо облегчило зарплатную ведомость.

Параллельно «Мадрид» потратил 92 млн евро на новичков, и вот здесь начинаются вопросы.

Во-первых, старшему из приобретений 20 лет. Во-вторых, дебютанты дублируют позиции: Эрнандеса взяли в ротацию энерджайзеру Марсело, а Себальос играет строго в середине поля. Перспективы Дани попасть в старт объективно нулевые: у «Мадрида» очередь в центр длиннее, чем на пригородную электричку в пятницу вечером.

Третья беда «бланкос» в том, что бразильский уникум Винисиус Жуниор (45 млн евро) присоединится к команде только через год – пока что этот трансфер кажется даже более безумным, чем легендарная инвестиция в Эдегора.

После всех сделок у «Реала» образовались две-три явные дыры в составе. Первая – в нападении, вторая – справа в защите, третья – в центре обороны, куда вместо Пепе делегировали 20-летнего Хесуса Вальехо.

Адекватно усилиться уже не выйдет: сборы пройдены, физика заложена, плюс уже в августе нужно биться за два Суперкубка – времени на адаптацию не будет. Получается, «Реал» потратил лето на переговоры с Роналду (удачно), отчаянное выманивание Доннаруммы (крах) и унылый флирт с представителями Мбаппе.

Есть три теории, почему «Мадрид» так и не закрыл проблемные позиции.

Флорентино поумнел

Перес – гениальный бизнесмен, который очень остро чувствует рыночные тренды. Президент просто сопоставил ключевые события и осознал, что космические трансферы уже не так важны, как сыгранность состава. Достаточно изучить Transfermarkt, чтобы обнаружить удивительный факт: в последние три окна «Реал» тратил меньше 100 миллионов евро, но все равно взял два Кубка чемпионов.

Флорентино явно устал от имиджа безумца – теперь ему хочется показать всему миру, что побеждать можно и без идиотских переплат. Тем более, в отличие от начала нулевых, когда «Реал» мог подписать кого угодно, в 2017-м нужно участвовать в изнурительных аукционах наравне с «ПСЖ», «Манчестерами», «Челси», «Ювентусом» и «Баварией».

Новая тактика Переса – существование в условиях рынка, торг за каждый евроцент и явный акцент на молодежи. Эту версию подтверждает история с Эденом Азаром: Зидан точно просил бельгийского хава, но ценник, выставленный «Челси», оказался неподъемным.

Перес сфокусирован на одном игроке

Есть вероятность, что Флорентино по-прежнему страдает от вспышек шопоголизма: например, зимой он зачем-то обрушил психологическую атаку на Кейлора Наваса и даже составил шорт-лист звездных вратарей на замену костариканцу.

Вскоре приоритеты президента изменил плей-офф Лиги чемпионов – Перес страстно аплодировал Мбаппе и организовал охоту на вундеркинда. По информации испанских и французских медиа, торг идет с начала лета, но «Монако» каждый раз увеличивает мощность катапульты, запускающей прайс в стратосферу.

Если инсайдеры не врут, нас ждет очень веселый август: Перес будет цепляться за Мбаппе так же настырно, как «ПСЖ» – за Неймара.

Зидан поверил в собственное величие

Недавно французский коуч допустил нелепый логический прокол. 23 июля, то есть сразу после ухода Мораты, Зинедин сказал, что без Альваро «Мадрид» стал слабее, поэтому команде нужен форвард. Прошло меньше недели, и риторика двукратного победителя ЛЧ резко мутировала. «Я спокоен и доволен. У нас действительно хороший состав, я не хочу ничего менять», – заявил Зидан.

Поддерживая пассивную политику руководства, Зинедин загоняет себя в тяжелейшие условия. Француз обязательно столкнется с двумя вызовами. Первый – травмы: за спиной Дани Карвахаля 18-летний кантерано Ашраф Хакими, а у BBC нет подстраховки. Вторая потенциальная угроза гораздо существеннее. Костяк «Реала» выиграл две Лиги чемпионов подряд: команда однозначно нуждается во встряске и новом вызове, но их пока нет. Слитый Международный Кубок чемпионов – только первый этап страданий «Мадрида», забуксовавшего на трансферном рынке.

Вывод банален, но правдив – этой группировке невероятно нужен Мбаппе. Причем не только для того, чтобы заколачивать голы, но и для того, чтобы разозлить мадридских авторитетов: им явно не захочется быть хуже парня, который младше, чем первая FIFA.

Но если Килиан так и не высадится на «Бернабеу», Зидану придется стать лучшим мотиватором в мире. Видимо, он сам об этом втайне мечтает и поэтому идет ва-банк: после титулов с усеченным составом никто точно не заикнется, что Зинедину просто везет.

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