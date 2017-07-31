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Marca: форвард «Барселоны» Неймар пройдет медобследование в Катаре 1 августа для перехода в «ПСЖ»

Marca: Неймар пройдет медобследование в Катаре 1 августа для перехода в «ПСЖ»
Р-Спорт

6 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Путь в Париж лежит через Ближний Восток.

Нападающий «Барселоны» Неймар не полетел с командой в Испанию после предсезонного тура в США.

Во вторник 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование в Катаре и сделает еще один шаг к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca со ссылкой на катарское издание Al Watan.

  • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов.
  • Рассматривается вариант, при котором бразилец может стать послом чемпионата мира-2022 в Катаре, за что получит 300 миллионов евро.
  • 222 миллионов евро из этой суммы пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.
  • В сезоне-2016/17 Неймар забил 20 голов в 45 матчах.
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