Getty Images
Marca: форвард «Барселоны» Неймар пройдет медобследование в Катаре 1 августа для перехода в «ПСЖ»
Путь в Париж лежит через Ближний Восток.
Нападающий «Барселоны» Неймар не полетел с командой в Испанию после предсезонного тура в США.
Во вторник 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование в Катаре и сделает еще один шаг к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca со ссылкой на катарское издание Al Watan.
- Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов.
- Рассматривается вариант, при котором бразилец может стать послом чемпионата мира-2022 в Катаре, за что получит 300 миллионов евро.
- 222 миллионов евро из этой суммы пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.
- В сезоне-2016/17 Неймар забил 20 голов в 45 матчах.
- Все трансферные новости
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте