Getty Images

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отказался от общения с прессой после суда

Роналду отказался от общения с прессой после суда
Eurosport

6 ч. назад

Ноу комментс.

31 июля нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду предстал перед судом по делу об уклонении от налогов.

Португалец давал показания почти полтора часа. По окончании заседания Роналду отказался от общения с журналистами, сказав только, что позже выпустит официальное заявление. После этого футболист уехал домой.

  • Роналду обвиняется в сокрытии 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 годы.
  • В июне появились сообщения, что Криштиану покинет Ла Лигу из-за преследования налоговиков, но затем футболист выразил желание остаться в «Реале».

Обнови приложение Eurosport для iOS и будь на стиле

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
5 062 просмотров10 ч
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
6 672 просмотровВчера в 19:41
А еще вам может понравиться