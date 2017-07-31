Форвард «Реала» Криштиану Роналду отказался от общения с прессой после суда

31 июля нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду предстал перед судом по делу об уклонении от налогов.

Португалец давал показания почти полтора часа. По окончании заседания Роналду отказался от общения с журналистами, сказав только, что позже выпустит официальное заявление. После этого футболист уехал домой.

Роналду обвиняется в сокрытии 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 годы.

В июне появились сообщения, что Криштиану покинет Ла Лигу из-за преследования налоговиков, но затем футболист выразил желание остаться в «Реале».

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