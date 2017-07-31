«ПСЖ» получил разрешение на парад в Париже по случаю покупки Неймара у «Барселоны»

«ПСЖ» активно готовится к переходу нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара. Руководство клуба уже получило разрешение от властей Парижа на проведение парада на улицах столицы Франции, передает Get French Football.

Ожидается, что 1 августа Неймар пройдет медобследование в Катаре. Футболист не полетел с «Барселоной» в Испанию со сборов.

Покупка Неймара у «Барселоны» должна обойтись «ПСЖ» в 220 млн евро.

Не исключается вариант, при котором катарские спонсоры заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы бразилец сам выкупил контракт. Это позволит клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

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