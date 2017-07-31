Криштиану – о заседании по неуплате налогов: «Если бы меня звали не Роналду, меня бы здесь не было»

Стали известны подробности заседания суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду. Игрок мадридского «Реала» выступал около полутора часов. Он заявил, что невиновен. Кроме того, Криштиану сказал, что присутствует на заседании только из-за своей репутации.

«Если бы меня звали не Криштиану Роналду, меня бы здесь вообще не было», – цитирует Marca слова футболиста.

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

В период с 2011-го по 2014-й Криштиану забил 159 мячей.

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