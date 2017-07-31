Защитник «Фенербахче» Симон Кьер перейдет в «Севилью»

«Севилья» и «Фенербахче» достигли принципиальной договоренности о переходе Кьера. Во вторник днем игрок пройдет медицинское обследование и, если все будет в порядке, подпишет четырехлетний контракт», – говорится в сообщении на официальном сайте «Севильи».

Как сообщают испанские медиа, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний датчанин провел за «Фенербахче» 42 матча и забил 3 мяча.

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