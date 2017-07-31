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AS: форварду «Реала» Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок

AS: Роналду грозит реальный тюремный срок
Eurosport

5 ч. назад

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Роналду в понедельник предстал перед судом по делу о неуплате налогов. Как сообщает AS, обвинения в адрес португальца серьезнее, чем в деле Лионеля Месси.

Нападающему «Реала» грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Даже в случае сокращения срока вдвое, наказание будет невозможно заменить на условный срок. При самом благоприятном исходе дела срок будет сокращен на три четверти, и Роналду получит 21 месяц тюрьмы условно.

  • Роналду отрицает вину. В понедельник он выступал перед судом около полутора часов.
  • Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
  • В период с 2011-го по 2014-й Криштиану забил 159 мячей.

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