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AS: форварду «Реала» Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок
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Роналду в понедельник предстал перед судом по делу о неуплате налогов. Как сообщает AS, обвинения в адрес португальца серьезнее, чем в деле Лионеля Месси.
Нападающему «Реала» грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Даже в случае сокращения срока вдвое, наказание будет невозможно заменить на условный срок. При самом благоприятном исходе дела срок будет сокращен на три четверти, и Роналду получит 21 месяц тюрьмы условно.
- Роналду отрицает вину. В понедельник он выступал перед судом около полутора часов.
- Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
- В период с 2011-го по 2014-й Криштиану забил 159 мячей.
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