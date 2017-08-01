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«У нас нет места наемникам». Фанаты «Барселоны» развесили постеры против Неймара возле «Камп Ноу»
Похоже, пути назад у бразильца нет.
Болельщики «Барселоны» развесили фотографии Неймара возле стадиона «Барселоны». На постерах, посвященных бразильцу, его называют предателем, наемником и более оскорбительными словами.
- Согласно данным испанских и французских медиа, Неймар официально станет игроком «ПСЖ» на этой неделе.
- Парижане должны будут заплатить «Барселоне» 222 миллиона евро отступных за нападающего.
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