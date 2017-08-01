Eurosport

«У нас нет места наемникам». Фанаты «Барселоны» развесили постеры против Неймара возле «Камп Ноу»

«У нас нет места наемникам». Фанаты «Барселоны» развесили постеры против Неймара возле «Камп Ноу»
Eurosport

3 ч. назад

Похоже, пути назад у бразильца нет.

Болельщики «Барселоны» развесили фотографии Неймара возле стадиона «Барселоны». На постерах, посвященных бразильцу, его называют предателем, наемником и более оскорбительными словами.

  • Согласно данным испанских и французских медиа, Неймар официально станет игроком «ПСЖ» на этой неделе.
  • Парижане должны будут заплатить «Барселоне» 222 миллиона евро отступных за нападающего.
  • Все-все трансферные новости

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
6 331 просмотров17 ч
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
6 936 просмотровВчера в 19:41
А еще вам может понравиться