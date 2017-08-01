Marca: «Барселона» продаст Неймара «ПСЖ» по сниженной цене, если парижане включат в сделку Верратти

«Барселона» готова пойти на уступки «ПСЖ» в саге с переходом Неймара в парижский клуб. Французам необходимо заплатить за бразильца отступные в 222 млн евро, но руководство «Барсы» не против снизить сумму в случае, если «ПСЖ» включит в сделку полузащитника Марко Верратти.

Испанцы вели переговоры с парижанами по переходу Верратти еще до разговоров о трансфере Неймара, но тогда «ПСЖ» ответил отказом, сообщает Marca.

Согласно данным испанских и французских медиа, Неймар официально станет игроком «ПСЖ» на этой неделе.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу пожаловался, что «ПСЖ» не отпускает Верратти, а агент бывший агент игрока заявил, что Марко – узник парижского клуба.

Не исключается вариант, при котором катарские спонсоры заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы бразилец сам выкупил контракт. Это позволит клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

В сезоне-2016/17 Неймар забил 20 голов в 45 матчах.

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