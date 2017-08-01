Eurosport
Полузащитник Хесус Навас вернулся в «Севилью»
Воспитанник нервионцев не изменил родному клубу.
Навас перешел в «Севилью» на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Сити», за который он выступал с 2013 года. Полузащитник подписал контракт на 4 сезона.
Навас выступал за молодежную команду «Севильи» с 2000 по 2003 год, а после с 2003-го по 2013-й – за основу.
- За четыре года в «Манчестер Сити» Хесус сыграл 183 матча, в которых забил 8 голов и отдал 39 голевых передач.
- С английским клубом 31-летний игрок один раз выиграл АПЛ (в сезоне-2013/14) и дважды – Кубок английской Лиги (2014 и 2016 годы).
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