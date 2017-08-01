Mundo Deportivo: Неймар полетит в Бразилию, чтобы определиться с продолжением карьеры

Игрок «Барселоны» Неймар завершил коммерческую поездку в Китай, сейчас находится в Катаре, а через некоторое время отправится в Бразилию, чтобы решить свое будущее. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

25-летний футболист пока не решил, останется ли он в «Барселоне» или перейдет в «ПСЖ». Неизвестно, посетит ли бразилец Барселону перед отъездом на родину. В среду катлонский клуб начинает тренировки на домашней базе.

Согласно данным испанских и французских медиа, Неймар официально станет игроком «ПСЖ» на этой неделе.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу пожаловался, что «ПСЖ» не отпускает Верратти, а агент бывший агент игрока заявил, что Марко – узник парижского клуба.

Не исключается вариант, при котором катарские спонсоры заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы бразилец сам выкупил контракт. Это позволит клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

В сезоне-2016/17 Неймар забил 20 голов в 45 матчах.

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