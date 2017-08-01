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Sport.es: Неймар вернется в расположение «Барселоны» и в среду выйдет на тренировку

Sport.es: Неймар вернется в расположение «Барселоны» и в среду выйдет на тренировку
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Если сложить все данные воедино, то футболист будет находиться одновременно в Испании, Катаре и Бразилии.

Форвард «Барселоны» Неймар вечером 1 августа вернется в столицу Каталонию из Китая, где он присутствовал на коммерческих мероприятиях. На следующий день бразилец выйдет на тренировку, передает Sport.es.

Информацию подтвердил бразильский инсайдер Esporte Interativo и Lancenet в Каталонии Марсело Беклер.

  • Ранее сообщалось, что во вторник Неймар прибудет в Катар для прохождения медосмотра в «ПСЖ», но вместо этого бразилец совершил пересадку в Дубае (ОАЭ).
  • По другой информации, бразилец вернется на родину, чтобы определиться с будущим.
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