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Гарет Бэйл получил травму на тренировке «Реала» в США
Сезон-2017/18 обещает быть не лучше предыдущего.
Полузащитник Гарет Бэйл получил очередную травму. 1 августа валлиец досрочно завершил тренировку «Реала» в Чикаго, где мадридцы готовятся к встрече с командой звезд MLS (3 августа).
У Гарета возникли проблемы с правым голеностопом. Серьезность травмы пока неизвестна.
- За последние 2 сезона Бэйл получил 7 травм, из-за которых провел в лазарете 209 календарных дней и пропустил 44 матча.
- Из-за повреждений Гарет пропустил 7 из 8 заключительных туров Ла Лиги-2016/17, первую игру 1/8 финала с «Наполи», ответный четвертьфинал с «Баварией» и оба полуфинала с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
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