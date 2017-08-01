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Гарет Бэйл получил травму на тренировке «Реала» в США

Бэйл получил травму на тренировке «Реала» в США
Eurosport

7 мин. назад

Сезон-2017/18 обещает быть не лучше предыдущего.

Полузащитник Гарет Бэйл получил очередную травму. 1 августа валлиец досрочно завершил тренировку «Реала» в Чикаго, где мадридцы готовятся к встрече с командой звезд MLS (3 августа).

У Гарета возникли проблемы с правым голеностопом. Серьезность травмы пока неизвестна.

  • За последние 2 сезона Бэйл получил 7 травм, из-за которых провел в лазарете 209 календарных дней и пропустил 44 матча.
  • Из-за повреждений Гарет пропустил 7 из 8 заключительных туров Ла Лиги-2016/17, первую игру 1/8 финала с «Наполи», ответный четвертьфинал с «Баварией» и оба полуфинала с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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