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«Зеленый свет. Давайте работать». Агент форварда «Барселоны» Неймара вылетел в Париж

«Зеленый свет. Давайте работать». Агент Неймара вылетел в Париж
Eurosport

1 час назад

У Вагнера Рибейро черное чувство юмора.

Вечером 1 августа агент Неймара Вагнер Рибейро опубликовал два провокационных фото в инстаграме из аэропорта. На первой фотографии агент держит бокал, а подпись гласит: «Зеленый свет. Давайте работать».

Следом Рибейро сфотографировал список рейсов. В число возможных конечных пунктов назначения вошел и Париж.

Посты агента Неймара всколыхнули журналистов и болельщиков. Как передает Rádio Bandeirantes, репортеру радиостанции удалось связаться с Рибейро, и тот подтвердил, что летит в Париж.

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