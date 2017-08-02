Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет»

Нападающий мадридцев, 31 июля выступивший в суде по делу о неуплате налогов, оставил многозначительный пост в инстаграме.

Роналду выложил фотографию, на которой его окружают яркие полосы. «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет», – подписал картинку Криш.

1 августа Роналду досрочно вернулся из отпуска и приступил к тренировкам, чтобы лучше подготовиться к Класико.

Португальцу грозит реальный срок за уклонение от уплаты налогов.

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