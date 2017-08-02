Getty Images
Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет»
Португалец глубокомысленно ответил хейтерам.
Нападающий мадридцев, 31 июля выступивший в суде по делу о неуплате налогов, оставил многозначительный пост в инстаграме.
Роналду выложил фотографию, на которой его окружают яркие полосы. «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет», – подписал картинку Криш.
- 1 августа Роналду досрочно вернулся из отпуска и приступил к тренировкам, чтобы лучше подготовиться к Класико.
- Португальцу грозит реальный срок за уклонение от уплаты налогов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте