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Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет»

Роналду: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет»
Eurosport

22 мин. назад

Португалец глубокомысленно ответил хейтерам.

Нападающий мадридцев, 31 июля выступивший в суде по делу о неуплате налогов, оставил многозначительный пост в инстаграме.

Роналду выложил фотографию, на которой его окружают яркие полосы. «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет», – подписал картинку Криш.

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