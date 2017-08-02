Джанлука ди Марцио: «Барселона» сосредоточится на покупке Усмана Дембеле в случае ухода Неймара

«Барселона» определилась с кандидатурой игрока, на покупку которого клуб бросит силы после продажи Неймара.

По информации Джанлуки ди Марцио, первым в сине-гранатовом списке приоритетов значится форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Ранее сообщалось, что «Барселона» уже контактировала с немецким клубом, который отказался продавать игрока за 70 млн евро.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк ранее заявил, что Дембеле проведет сезон-2017/18 в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что во вторник Неймар прибудет в Катар для прохождения медосмотра в «ПСЖ», но вместо этого бразилец совершил пересадку в Дубае (ОАЭ).

По другой информации, бразилец вернется на родину, чтобы определиться с будущим.

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